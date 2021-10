Joanna Racewicz pokazała dom! Robi wrażenie!

Tak mieszka Joanna Racewicz

Joanna Racewicz to lubiana polska dziennikarka i prezenterka. Prócz pracy w mediach, chętnie utrzymuje też kontakt ze swoimi fanami, prowadząc profil w mediach społecznościowych.

To tam dzieli się z internautami swoim życiem prywatnym. Nie brakuje tam zdjęć z wakacji, z chwil spędzonych z ukochanym synem, a także tych z domowego zacisza!



Patrząc na dom gwiazdy, można się zachwycić! Klasyczne, eleganckie meble, spore przestrzenie i doskonale dobrane dodatki.



Wszystko to tworzy luksusowe wnętrza, w których Joanna odpoczywa najlepiej. Dodatkowo ma do dyspozycji ogród, w którym może wyciszyć się wśród natury po ciężkim dniu pracy.



Internauci uwielbiają patrzeć na piękny dom dziennikarki i inspirować się jej gustem!





Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 5 POLSAT GO

***



Zobacz również:



Martyna Wojciechowska podzieliła się radosną nowiną! Wszyscy na to czekali

Tak królowa TVN świętowała roczek wnuczki! Oto co Magda Gessler jej kupiła



***

Więcej inspirujących materiałów o gwiazdach, modzie i stylu życia znajdziesz na naszym Instagramie!