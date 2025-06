Wazelina zamiast kremu to nie sposób dla wszystkich. Unikać powinny jej osoby ze skórą tłustą i trądzikową

Wazelina zamiast kremu to nie sposób dla wszystkich. Unikać powinny jej osoby ze skórą tłustą i trądzikową 123RF/PICSEL

Zanurzanie twarzy w misce lodu lub przecieranie skóry kostkami lodu ma zmniejszać opuchliznę, poprawiać krążenie i zwężać pory. Niestety, zbyt częste stosowanie może naruszyć barierę hydrolipidową skóry, prowadząc do podrażnień, zaczerwienień, a nawet odmrożeń . "Lepiej sięgnąć po schłodzone maseczki w płatach, które działają delikatniej" - rekomenduje kosmetolog.

Moda na nakładanie łoju wołowego na skórę twarzy przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. Fanki naturalnych kosmetyków zachwyciły się jego "odżywczym" działaniem. Eksperci nie podzielają tego entuzjazmu.

Profil lipidowy łoju wołowego nie jest kompatybilny z ludzką skórą. Może prowadzić do zatkania porów, powstawania zaskórników, a nawet nadwrażliwości skóry

Facetaping, czyli naklejanie specjalnych taśm na twarz, by przeciwdziałać zmarszczkom, to kolejna "rewelacja" z TikToka. Choć efekt może być chwilowo zadowalający, kosmetolodzy są zgodni: to ryzykowna praktyka. "Klej z taśmy może powodować alergie, zaczerwienienia czy swędzenie. Zbyt mocne ściągnięcie taśmy bywa przyczyną uszkodzenia warstwy rogowej naskórka" - ostrzega ekspertka.