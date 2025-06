Zdobyła sławę dzięki "Modzie na sukces". Jak zmieniła się Jennifer Gareis?

Jennifer Gareis to amerykańska aktorka, którą świat poznał dzięki "Modzie na sukces". To jednak nie jest jej jedyna droga kariery. Była uczestniczka konkursów piękności zdobyła tytuł Miss New York USA i znalazła się w czołowej szóstce konkursu Miss USA. Jak dziś wygląda 54-letnia piękność?