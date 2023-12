Spis treści: 01 Joanna Racewicz zachwyca. Od tej stylizacji trudno oderwać wzrok

02 Ta sylwestrowa kreacja zrobi z ciebie gwiazdę. Joanna Racewicz inspiruje

03 Co zamiast sukienki na sylwestra? Joanna Racewicz ma pomysł

Joanna Racewicz zachwyca. Od tej stylizacji trudno oderwać wzrok

Joanna Racewicz jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce, która na przestrzeni lat zaskarbiła sobie ogromną sympatię widzów. Całe grono oddanych fanów z uwagą śledzi jej kolejne poczynania, bacznie obserwując publikowane przez gwiazdę posty.

Dziennikarka z chęcią dzieli się z internautami szczegółami swojej zawodowej i prywatnej codzienności, niejednokrotnie mówiąc na głos o swoich przemyśleniach czy relacjonując podróże.

Zdjęcie Joanna Racewicz jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce / Michal Baranowski / AKPA

Profil Joanny Racewicz jest także prawdziwą skarbnicą modowych inspiracji. Dziennikarka, określana przez wielu mianem ikony stylu, z powodzeniem śledzi trendy, nie bojąc się przy tym eksperymentów. Zawsze wygląda kobieco i z klasą. Z jej stylu można wręcz czerpać garściami.

Reklama

Zobacz również: Anna Popek zachwyca stylizacją. Idealna na sylwestra

Ta sylwestrowa kreacja zrobi z ciebie gwiazdę. Joanna Racewicz inspiruje

Styl ubierania się Joanny Racewicz odzwierciedla jej silny charakter. Dziennikarka nie boi się intensywnych barw, zestawiając je ze sobą nawet w bardzo dużych dawkach. Tak było właśnie tym razem.

Joanna Racewicz, spędzając tegoroczne Boże Narodzenie na Teneryfie, szybko zrelacjonowała fanom swój wyjazd. Nie zapomniała przy tym, by dostarczyć im dawki stylizacyjnych inspiracji. Ubrana od stóp do głów w czerwień zachwyciła niejednego internautę. "Co za piękność", "Perfect w czerwieni", "Piękny kostium", "Pięknie pani wygląda" - piszą w komentarzach.

Instagram Post Rozwiń

Czerwień to niezaprzeczalnie jeden z klasyków, nietracący na przestrzeni lat na znaczeniu. Podobna kreacja może okazać się strzałem w dziesiątkę nawet w kontekście sylwestrowej zabawy.

Zobacz również: Sylwestrowy manicure. Postaw na błysk w tę wyjątkową noc

Co zamiast sukienki na sylwestra? Joanna Racewicz ma pomysł

Sylwestrowa zabawa, obok szampańskiego nastroju, przebiec może pod znakiem klasycznej elegancji. Pod warunkiem, że tej nocy postawimy na damski garnitur w kolorze, który wyróżni nas z tłumu. Wówczas warto przyjrzeć się nieco dokładniej Joannie Racewicz i zainspirować się jej wyborem.

Sylwestrowej nocy świetnie sprawdzą się gładkie materiały w odświętnych kolorach - czerni, bieli, butelkowej zieleni czy właśnie czerwieni. Ostatni dzień w roku daje nam prawdziwe pole do popisu, jeśli chodzi o stylizacyjne eksperymenty.

Pinterest

Damski garnitur wcale nie musi być nudny. Imprezowego akcentu doda mu na przykład welurowe wykończenie. To klasa, ale z odrobiną szaleństwa. Tej nocy niewiele nas ogranicza.

Zobacz również: Polskie gwiazdy gotowe na zimę. Krupińska i Rozenek-Majdan już to noszą