Ta fit sałatka ziemniaczana to hit. Lekka, pożywna i pełna smaku

Oprac.: Natalia Jabłońska

Sałatka ziemniaczana to pomysł na sycący i szybki posiłek - do zjedzenia zarówno w domu jak i w pracy czy szkole. Warto jednak zwrócić uwagę na dodatki, aby były odżywcze i nie tuczyły. Jak zrobić pyszną fit sałatkę ziemniaczaną? Ten przepis z pewnością przypadnie wam do gustu.

Sałatka ziemniaczana nie musi być tucząca. Wystarczy, że nieco zmodyfikujesz przepis
Sałatka ziemniaczana nie musi być tucząca. Wystarczy, że nieco zmodyfikujesz przepis123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czy sałatkę ziemniaczaną można jeść będąc na diecie?
  2. Lekka sałatka ziemniaczana - dodatki mają znaczenie
  3. Sałatka ziemniaczana w wersji "light" - przepis krok po kroku

Czy sałatkę ziemniaczaną można jeść będąc na diecie?

Sałatka ziemniaczana kojarzona jest z tłustym, kalorycznym posiłkiem, po którym doskwiera ból żołądka. Okazuje się jednak, że dzięki odpowiedniej modyfikacji może być nie tylko smacznym, ale także dietetycznym i lekkostrawnym posiłkiem, który sprawdzi się jako pożywne drugie śniadanie do pracy czy szkoły. Jej "odchudzona" wersja syci na dłużej i nie powoduje rewolucji trawiennych. Co więcej przygotujesz ją błyskawicznie. Jak zrobić zdrową i nietuczącą sałatkę ziemniaczaną?

Lekka sałatka ziemniaczana - dodatki mają znaczenie

Aby sałatka ziemniaczana nie była kaloryczną bombą wystarczy zamienić niektóre dodatki na "lżejsze". Zamiast tradycyjnego majonezu poleca ten w wersji light pomieszany z jogurtem naturalnym. Warto wzbogacić ją także o niskokaloryczne warzywa, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej pożywna. Ziemniaki do sałatki dobrze natomiast ugotować w mundurkach i obrać dopiero przed pokrojeniem. Dzięki temu sałatka zyska nie tylko lepszy smak, ale również będzie to posiłek o niższym indeksie glikemicznym, który syci na dłużej.

Kawałki ziemniaków wymieszane z majonezem, czerwoną cebulą i świeżymi ziołami, podane w drewnianej misce, z liściem pietruszki na wierzchu, w tle surowe ziemniaki i natka pietruszki.
Dodatki do sałatki ziemniaczanej możesz zmieniać wedle uznania. Zamiast koperku świetnie sprawdzi się też szypiorek123RF/PICSEL

Sałatka ziemniaczana w wersji "light" - przepis krok po kroku

Składniki

  • 4 średniej wielkości umyte, ugotowane w mundurkach ziemniaki
  • 1 świeży ogórek
  • rzodkiewka – 4 szt.
  • 100 g jogurtu naturalnego greckiego lub 50 g majonezu light i 50 g jogurtu niskotłuszczowego
  • 1 łyżeczka soku z cytryny
  • pieprz, sól do smaku
  • opcjonalnie: czerwona cebula, koperek

Sposób przygotowania:

1.Ogórki i ziemniaki obierz i pokrój w kostkę

2.Rzodkiewkę umyj i pokrój na cienkie plasterki

3.Cebulę i koperek posiekaj drobno

4.Przygotuj sos jogurtowy: majonez wymieszaj z jogurtem, dodaj sok z cytryny, pieprz oraz sól

5.Pokrojone warzywa przełóż do miski, dodaj jogurtowy sos i wstaw do lodówki. Gotowe!

