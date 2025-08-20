Czy sałatkę ziemniaczaną można jeść będąc na diecie?

Sałatka ziemniaczana kojarzona jest z tłustym, kalorycznym posiłkiem, po którym doskwiera ból żołądka. Okazuje się jednak, że dzięki odpowiedniej modyfikacji może być nie tylko smacznym, ale także dietetycznym i lekkostrawnym posiłkiem, który sprawdzi się jako pożywne drugie śniadanie do pracy czy szkoły. Jej "odchudzona" wersja syci na dłużej i nie powoduje rewolucji trawiennych. Co więcej przygotujesz ją błyskawicznie. Jak zrobić zdrową i nietuczącą sałatkę ziemniaczaną?

Lekka sałatka ziemniaczana - dodatki mają znaczenie

Aby sałatka ziemniaczana nie była kaloryczną bombą wystarczy zamienić niektóre dodatki na "lżejsze". Zamiast tradycyjnego majonezu poleca ten w wersji light pomieszany z jogurtem naturalnym. Warto wzbogacić ją także o niskokaloryczne warzywa, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej pożywna. Ziemniaki do sałatki dobrze natomiast ugotować w mundurkach i obrać dopiero przed pokrojeniem. Dzięki temu sałatka zyska nie tylko lepszy smak, ale również będzie to posiłek o niższym indeksie glikemicznym, który syci na dłużej.

Dodatki do sałatki ziemniaczanej możesz zmieniać wedle uznania. Zamiast koperku świetnie sprawdzi się też szypiorek 123RF/PICSEL

Sałatka ziemniaczana w wersji "light" - przepis krok po kroku

Składniki 4 średniej wielkości umyte, ugotowane w mundurkach ziemniaki

1 świeży ogórek

rzodkiewka – 4 szt.

100 g jogurtu naturalnego greckiego lub 50 g majonezu light i 50 g jogurtu niskotłuszczowego

1 łyżeczka soku z cytryny

pieprz, sól do smaku

opcjonalnie: czerwona cebula, koperek

Sposób przygotowania:

1.Ogórki i ziemniaki obierz i pokrój w kostkę

2.Rzodkiewkę umyj i pokrój na cienkie plasterki

3.Cebulę i koperek posiekaj drobno

4.Przygotuj sos jogurtowy: majonez wymieszaj z jogurtem, dodaj sok z cytryny, pieprz oraz sól

5.Pokrojone warzywa przełóż do miski, dodaj jogurtowy sos i wstaw do lodówki. Gotowe!

Jak dobrze żyć na skróty? Codzienność bez przebodźcowania Content Studio