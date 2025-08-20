Ta fit sałatka ziemniaczana to hit. Lekka, pożywna i pełna smaku
Sałatka ziemniaczana to pomysł na sycący i szybki posiłek - do zjedzenia zarówno w domu jak i w pracy czy szkole. Warto jednak zwrócić uwagę na dodatki, aby były odżywcze i nie tuczyły. Jak zrobić pyszną fit sałatkę ziemniaczaną? Ten przepis z pewnością przypadnie wam do gustu.
Spis treści:
Czy sałatkę ziemniaczaną można jeść będąc na diecie?
Sałatka ziemniaczana kojarzona jest z tłustym, kalorycznym posiłkiem, po którym doskwiera ból żołądka. Okazuje się jednak, że dzięki odpowiedniej modyfikacji może być nie tylko smacznym, ale także dietetycznym i lekkostrawnym posiłkiem, który sprawdzi się jako pożywne drugie śniadanie do pracy czy szkoły. Jej "odchudzona" wersja syci na dłużej i nie powoduje rewolucji trawiennych. Co więcej przygotujesz ją błyskawicznie. Jak zrobić zdrową i nietuczącą sałatkę ziemniaczaną?
Lekka sałatka ziemniaczana - dodatki mają znaczenie
Aby sałatka ziemniaczana nie była kaloryczną bombą wystarczy zamienić niektóre dodatki na "lżejsze". Zamiast tradycyjnego majonezu poleca ten w wersji light pomieszany z jogurtem naturalnym. Warto wzbogacić ją także o niskokaloryczne warzywa, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej pożywna. Ziemniaki do sałatki dobrze natomiast ugotować w mundurkach i obrać dopiero przed pokrojeniem. Dzięki temu sałatka zyska nie tylko lepszy smak, ale również będzie to posiłek o niższym indeksie glikemicznym, który syci na dłużej.
Sałatka ziemniaczana w wersji "light" - przepis krok po kroku
Składniki
- 4 średniej wielkości umyte, ugotowane w mundurkach ziemniaki
- 1 świeży ogórek
- rzodkiewka – 4 szt.
- 100 g jogurtu naturalnego greckiego lub 50 g majonezu light i 50 g jogurtu niskotłuszczowego
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- pieprz, sól do smaku
- opcjonalnie: czerwona cebula, koperek
Sposób przygotowania:
1.Ogórki i ziemniaki obierz i pokrój w kostkę
2.Rzodkiewkę umyj i pokrój na cienkie plasterki
3.Cebulę i koperek posiekaj drobno
4.Przygotuj sos jogurtowy: majonez wymieszaj z jogurtem, dodaj sok z cytryny, pieprz oraz sól
5.Pokrojone warzywa przełóż do miski, dodaj jogurtowy sos i wstaw do lodówki. Gotowe!