Julia Sara z "Projekt Lady" zawalczy z Adą z "Love Island"

Wczoraj Julia poinformowała na Instagramie, że owszem, zawalczy i to już jutro, ale jej przeciwniczką będzie, znana z programu "Love Island", Adrianna Śledź, a panie zmierzą się w... kontrowersyjnym PunchDown. PunchDown to budzący skrajne emocje turniej w policzkowaniu, w którym swoich sił próbowały już Esmeralda Godlewska, czy znana z programu "Ex na plaży", Anastasiya.



- Już oficjalnie! W sobotę w moje urodziny oglądajcie mnie na punchdownfight to właśnie wtedy pojawię się w najbardziej emocjonującej walce wieczoru z @flychanelle oj w łapie to ja mam pierdolniecie, więc będzie się działo

A jako, że mam urodziny to każdego proszę o zakup PPV z mojego linka, którego znajdziecie w moim bio, zróbcie mi ten prezent i trzymajcie kciuki - napisała na Instagramie Julia, prosząc fanów o wsparcie.

Fani zasypali Julię pozytywnymi komentarzami, ale nie brakowało opinii, że o ile walki MMA można jeszcze zaakceptować to turniej Punchdown jest po prostu poniżający, szczególnie dla kobiet. A jakie jest wasze zdanie? Myślicie, że mentorki z "Projekt Lady" są dziś dumne ze swojej ulubienicy?





