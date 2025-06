Co przyniesie sobota, 28 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, dla kogo liczy się prestiż. Chętnie przyjmie też rolę żywiciela rodziny, ale w zamian oczekuje bezwzględnej lojalności, wdzięku i utrzymywania dobrego wrażenia na zewnątrz. Możesz ująć go czymś, czego nie kupią żadne pieniądze. W finansach nie staraj się zaimponować komuś, kto materialnie posiada wszystko.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych konieczne może być przemyślenie kontaktów z matką, jak również z innymi, ważnymi dla Ciebie kobietami. Możesz usłyszeć zarzut, że bujasz w obłokach lub że masz wygórowane wymagania. Pamiętaj, że cały świat nie musi Cię lubić, jeżeli Ty kochasz siebie. W finansach nie działaj instynktownie. Przemyśl problem, sprawdź różne opcje.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych widać błogość, spokój, oddawanie się marzeniom. Są tacy, co całe życie spędzają we własnym świecie. Fikcyjne związki dają im tyle spełnienia, że na wysiłek z prawdziwym partnerem nie starczy już energii. Uważaj, by nie dać się zwieść obietnicami bez pokrycia. W finansach trzeba będzie przyłożyć się do pracy, ograniczyć wydatki na luksus.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych możliwe będzie zrozumienie, oświecenie, uwolnienie się od przesądów, kompleksów oraz uprzedzeń. Zobaczysz kogoś takiego, jakim jest, a większość opinii przestanie Cię obchodzić. Dobrze jest słuchać wyłącznie własnego sumienia i decydować, nie bojąc się odpowiedzialności. W finansach możliwa przeprowadzka, stworzenie ziemskiego gospodarstwa.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 10 Denarów

W życiu osobistym uświadom sobie, że masz absolutnie wszystko, a może nawet i więcej, niż potrzebujesz. Dziel się miłością, dobrym słowem, uśmiechem. Mniej szczęśliwi od Ciebie potrzebują moralnego wsparcia. Warto wzbudzić w sobie empatię, zrozumieć problemy innych ludzi. W finansach możesz rozdzielić pieniądze pomiędzy rodzinę, dofinansować organizację dobroczynną.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta 6 Kielichów

W życiu prywatnym czas, by zrealizować niektóre cele, szybko się kończy. Nie ma co czekać biernie na dobrą okazję. Świadomie poszukaj drogi do celu i elastycznie załóż, że możesz go osiągnąć z bardzo różnymi ludźmi. Jedne priorytety będą wykluczały drugie. Nie można mieć wszystkiego. W finansach możesz zarobić w branży skupiającej się na dzieciach.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Koło Fortuny

Gdy mowa o kontaktach prywatnych, niektóre kwestie zostały już dawno zdecydowane. Nie zawsze trafimy na przyjęcie, na którym jesteśmy najważniejsi. Korzystaj ze swobody, jaką daje bycie w cieniu. Możesz obserwować, wyciągać wnioski, zbierać wspomnienia i funkcjonować bez większych konsekwencji. W finansach możliwa będzie niewielka wygrana.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 9 Buław

W życiu osobistym możesz bardzo dbać o to, co już masz i będzie to właściwa strategia. Pamiętaj tylko, że świat znajduje się w nieustannym ruchu, a co stoi w miejscu, tak naprawdę się cofa. Możesz trafić na ludzi, którzy tego nie pojmują, nie chcą podejmować ryzyka, nie nęci ich przygoda. W finansach zabezpiecz mienie - szczególnie przed działaniem wilgoci oraz światła.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych pomnik pychy ulega zniszczeniu. Nikt nie jest zbyt dobry, by przegrać. Ludzie są z natury zmienni i podatni na wpływy. Czyjaś wola w jednej chwili mogła być twarda jak skała, a w następnej rozmywa się niczym łacha nadmorskiego piasku. Przejdź do porządku dziennego nad niestałością, nie polegaj zbytnio na kimś. W finansach możliwy remont.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 7 Mieczy

Relacje prywatne mogą wystawić Ciebie teraz na silne pokusy. Niektórzy liczą, że wytrwają w przyjaźni, uwiążą serce do słupa i zdołają się bezkarnie wsłuchiwać w syreni śpiew namiętności. Tylko co to za przyjemność? Nie zadawaj sobie zbędnego bólu, nie zatrzymuj się w drodze. W finansach jakaś oferta wydaje się aż za dobra. Lepiej uważnie się nad nią pochylić.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych będą liczyły się teraz pracowitość i wytrwałość. Ktoś musi widzieć, że się angażujesz, że dążycie do tego samego celu. Pomogą rozmowy o przyszłości oraz jasny i sumienny podział obowiązków. Miłość można okazywać poprzez przysługi oraz pamiętanie o podstawach. W finansach kończy się faza projektowa i trzeba wcielać pomysł w życie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta 6 Denarów

W życiu osobistym zachowaj równowagę pomiędzy dawaniem i braniem. Rzeczy ofiarowanych za darmo kompletnie się nie ceni. Nawet dziecko z czasem uczy się, że jego potrzeby nie zawsze będą bezwarunkowo spełniane, a świat nie kręci się wokół niego. W finansach możesz otrzymać środki pod inwestycję, ale dostaniesz też prośbę o ich późniejsze rozliczenie.

