Co to są mirabelki?

Mirabelki to odmiana śliwy domowej (Prunus domestica subsp. syriaca), znana także jako śliwka mirabelka . W zależności od regionu mogą występować pod różnymi nazwami - mirabelka, rzadziej mirabelana. Owoce są niewielkie - mają zazwyczaj od 1,5 do 3 cm średnicy , w kształcie kuliste lub lekko owalne.

Jedzenie mirabelek niesie za sobą same korzyści. Zacznijmy od tego, że wspomagają trawienie. To dzięki wysokiej zawartości błonnika (głównie pektyn), regulują pracę jelit i zapobiegają zaparciom. Zawierają także przeciwutleniacze, m.in. witaminę C i polifenole, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają odporność. Kolejny plus? Pektyny wiążą kwasy żółciowe, co może sprzyjać obniżaniu "złego" cholesterolu LDL.