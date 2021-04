Kajra promuje serial ciążą

Magdalena „Kajra” Kajrowicz, aktorka i piosenkarka, a prywatnie żona aktora i gwiazdora disco polo* Sławomira, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym wygląda, jakby tuliła noworodka. Zaznaczyła, że chodzi o serial „Na dobre i na złe”. Mimo to otrzymuje od fanów życzenia zdrowia dla siebie oraz niemowlęcia.

Zdjęcie Kajra i Sławomir nie posiadają się z radości / Paweł Wrzecion / MWMedia

Reklama

Można uznać, że Kajra wkręciła fanów, publikując pod koniec ubiegłego tygodnia zdjęcia, do których pozuje z ciążowym brzuchem i oznaczając je hasztagiem "niespodzianka".

Reklama

Na pytania o tę "nagłą" ciążę nie odpowiadała, a link, który podała, prowadził do teledysku Sławomira (bez związku z ciążą). Szybko rozniosła się plotka, że ona i Sławomir oczekują drugiego dziecka, a Kajra zaczęła otrzymywać gratulacje i życzenia szczęśliwego rozwiązania.

W kolejnym poście Kajra opublikowała filmik, w którym - nadal z ciążowym brzuchem - tkwi w zakrwawionym wnętrzu samochodu. Spokojnym głosem zwraca się do followersów, by nie używali smartfonu, gdy prowadzą. Klepie się przy tym po brzuchu. Wśród komentarzy przeważają... gratulacje i życzenia zdrowia.

Dzień później zdjęcie, na którym pozuje z mężem przed budynkiem "Szpitala Klinicznego w Leśnej Górze". Kajra pyta fanów:

"Zgadnijcie kogo zagramy?". Przeważają... gratulacje oraz życzenia szczęśliwego rozwiązania.

W poście z niby noworodkiem Kajra napisała już wyraźnie:

"Tak szybko zapomina się, jak to było, prawie jak własne, a to dopiero początek" i odesłała fanów do profilu serialu "Na dobre i na złe".

Tam informacja, że odcinek z Kajrą i Sławomirem zostanie wyemitowany 5 maja. Kajra dodaje jeszcze na swoim profilu:

"Jesteście ciekawi, co się wydarzy? I może w końcu przestanę dostawać propozycje ciążowych sesji zdjęciowych i domowych urządzeń do ktg" (KTG to badanie akcji serca płodu i czynności skurczowej mięśnia macicy, przyp. red). Pod jej postem: "Gratulacje dla Pani i maleństwa"...

* Według Sławomira taneczna muzyka, którą tworzy i wykonuje to nie disco polo, ale wymyślony przez niego gatunek rock polo.

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>