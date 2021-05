Karolina Pajączkowska, piękna prezenterka TVP, ma już za sobą pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Pandemia wszystkim dała się mocno we znaki, więc nic w tym dziwnego, że gwiazdy tak chętnie promują szczepienia.

Do tego grona właśnie dołączyła dziennikarka i zrobiła to dość symbolicznie, bo w Dzień Matki. Moment szczepienia został uwieczniony na zdjęciu, kiedy to jej własna mama podawała gwieździe szczepionkę.



"Dziś podarowałam Mamie najpiękniejszy prezent... zdrowie. Dziękuję Mamo za dar od Ciebie -bezpieczeństwo i.. delikatne ukłucie" - napisała pod zdjęciem.



Karolina Pajączkowska nie kryła dumy i zadowolenia z tego, że w końcu przyszła jej kolej na szczepienie i zachęcała do tego swoich fanów.



Niestety, w komentarzach pojawiły się także słowa negujące badania i naukę i zniechęcająca do szczepień.



"Jest się czym chwalić" - brzmiał jeden z komentarzy. Karolina nie zastanawiała się długo i odpowiedziała dość ostro:



"Tak jest! Za to odradzałbym chwalenie się ignorancją!! Moja mama codziennie przez ponad rok pracowała, żeby Pani mogła dzisiaj wyjść na spacer. Wiec grzeczniej proszę".

