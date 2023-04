Kim jest Katarzyna Bosacka?

Katarzyna Bosacka to polska dziennikarka prasowa, telewizyjna, a także ekspertka ds. żywienia, autorka publikacji na temat zdrowia, urody, medycyny oraz wychowywania dzieci. Znana jest głownie ze swojego programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję", w którym to obala powszechne mity dotyczące jedzenia.

O tym jak dokonywać rozsądnych wyborów żywieniowych opowiada również w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją obecnie 114 tys. Internautów, z którymi jest w stałym kontakcie. Na profilu Bosackiej widnieją głównie posty ze wskazówkami dotyczącymi świadomego, zdrowego żywienia, specjalnie dla swoich obserwatorów zamieszcza zdjęcia produktów dostępnych w polskich sklepach i bacznie przygląda się ich składom. Dziennikarka rzadko zamieszcza w sieci zdjęcia z życia prywatnego, jednak ostatnio zrobiła wyjątek. Powodem jest wyjątkowy jubileusz.

Katarzyna Bosacka świętuje 26-rocznicę ślubu. Pokazała zdjęcia z przeszłości

Jak się okazało, 26 kwietnia 2023 roku Katarzyna Bosacka obchodzi 26-rocznicę ślubu. Z tej okazji podzieliła się ze swoim fanami archiwalnymi zdjęciami z ceremonii - zarówno cywilnej jak i kościelnej. Zamieściła też zdjęcie bukietu kwiatów, które zapewne dostała od swojego męża - Marcina Bosackiego.

26 i dalej liczymy! Wszystkiego najlepszego Kochanie! napisała Bosacka na Instagramie

Jak widzimy na zdjęciach Bosacka pozostaje przy blond włosach od wielu lat. Na ślubie cywilnym miała ubraną krótką, bordową sukienkę z bufkami, a na kościelnym skromną, ale bardzo uroczą, koronkową kreację. Mogła też pochwalić się doskonałą sylwetką. Gdy tylko pojawiły się zdjęcia ze ślubu Bosackiej na Instagramie fani szybko zaczęli komentować. Gratulują stażu i życzą kolejnych lat w szczęściu i miłości. Komplementują też wygląd małżonków.

- O matko jacy subtelni - napisała jedna z fanek.

My również przyłączamy się do życzeń!

