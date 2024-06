Katarzyna Cichopek kusi dekoltem w wiejskim polu. Fani zachwyceni

Katarzyna Cichopek kocha modę i udowodniła to niejednokrotnie. Wraz z nadejściem lata, wyciągnęła ze swojej garderoby kreacje idealne na upalne dni. Wśród nich znalazły się sukienki z wyjątkowo modnym dekoltem. Aktorka serialu "M jak miłość" doskonale wie, jak go na sobie prezentować, co udowodniła najnowszym zdjęciem.