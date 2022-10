Katarzyna Cichopek świętuje 40. urodziny. Wybrała się w niezwykle miejsce!

Katarzyna Cichopek kończy dzisiaj 40 lat. Z tej okazji wybrała się do Jerozolimy, gdzie dziękuje za to, co ma oraz prosi o pomyślność w dalszym życiu. Fani są zachwyceni wyborem kierunku jej podróży!

Zdjęcie Katarzyna Cichopek postanowiła wybrać się z okazji urodzin w wyjątkowe miejsce / Wojciech Stróżyk / East News