Katarzyna Glinka korzysta z urlopu. Uśmiech nie schodzi jej z twarzy

Katarzyna Glinka to znana aktorka, która największą sympatię widzów zdobyła dzięki serialowi "Barwy szczęścia", gdzie wcieliła się w rolę Kasi Górki. Ponadto grała w innych polskich serialach, jak np. "Przyjaciółki", "Pierwsza miłość", a także w wielu komediach obyczajowych. Prywatnie jest mamą dwóch synów: Filipa i Leo.

45-letnia aktorka nie narzeka na brak zajęć, ale mimo to zawsze znajdzie czas na odpoczynek, nie rezygnuje też z podróży, które dodają jej energii do działania. Ponadto Glinka aktywnie prowadzi konto w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją już 239 tys. Internautów. Na Instagramie możemy podejrzeć, jak spędza wolne chwile i czemu na co dzień się poświęca. Stąd też wiemy, że jeszcze kilka dni temu Glinka wypoczywała w Zakopanem. Zawsze uśmiechnięta aktorka korzystała z pięknej pogody, relaksowała się w luksusowym apartamencie i spędzała czas z dziećmi.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Kasia Glinka odsłoniła ciało w Miami. Fani komentują na potęgę

Z iście zimowej aury Glinka postanowiła szybko przedostać się w miejsce, gdzie obecnie panuje lato. Wraz z synami poleciała do słonecznego Miami i już opublikowała pierwsze zdjęcia. Fanów nieco zdziwił tak szybko obrót spraw i w komentarzach żartowali, że aktorka ma niewyczerpane podkłady energii.

Instagram Post Rozwiń

- Z Zakopanego do Miami. Dziewczyno jakie Ty paliwo zatankowałaś że tak Cię energia roznosi?- zapytała jedna z internautek.

- A jakoś tak życie mnie niesie- napisała w odpowiedzi 45-latka.

Glinka korzystając z wakacyjnego klimatu szybo wskoczyła w bikini i zapozowała przed obiektywem, a potem pochwaliła się zdjęciami na Instagramie. Widać, że wyjazd jej służy, bowiem na zdjęciach jest uśmiechnięta i najwyraźniej bardzo zadowolona. Zdecydowana większość fanów zachwyca się urokiem osobistym celebrytki oraz doskonałą sylwetką.

Boska kobieta i ta figura.

Jaka piękna ratowniczka!

Pani to jak wino, a figury można pozazdrościć.

Znaleźli się i tacy, którzy nie mogli odmówić sobie krytyki pod adresem 45-latki.

- Ładna ale... widać, że już stara.

- Kasia w swoim żywiole!! Lans, lans, lans... tylko to się liczy... samotne celebrytki.

Na szczęście pozytywnych opinii jest znacznie więcej. Gratulujemy formy i życzymy udanego wypoczynku!