Katarzyna Żak ma dość swojego męża?

Katarzyna i Cezary Żakowie uchodzą za wyjątkowo zgodną i dobraną parę. Potwierdzeniem tego, że łączy ich silna więź jest choćby ich imponujący staż małżeński - w sierpniu tego roku będą obchodzić 35. rocznicę ślubu.

Zdjęcie Katarzyna i Cezary Żak są małżeństwem od 35 lat /Jacek Domiński /Reporter

Jednak i im zdarzają się trudne momenty. Jak wyznała aktorka, poważną próbą dla ich miłości była trwająca właśnie kwarantanna.

Katarzyna Żak była ostatnio gościem Agaty Młynarskiej w jej instagramowym programie "Agata się kręci". Aktorka, która w 2019 roku wydała płytę "Miłosna Osiecka", zdradziła, że piosenka "Sprzedam cię" opowiada o jej miłości do męża, Cezarego Żaka.

- Czasem mam go tak dosyć, że wystawiłabym go na sprzedaż (...). Jak jestem na niego zła, mówię: "Zobaczysz, sprzedam cię".

Żak wyjaśniła, że taka chwilowa złość jest czymś normalnym w długoletnich związkach, a ona i Cezary są małżeństwem już 35 lat.

Aktorka wyjawiła też, że jej związek był wystawiony na różne próby. Jedną z nich był okres, w którym Cezary Żak odnosił większe sukcesy zawodowe niż żona.

- Kariera Czarka po przyjeździe do Warszawy bardzo rozkwitła. I jeśli ja pojawiałam się w jakiejś produkcji, to zawsze było, że żona Żaka. Ktoś nawet zadał mi pytanie, czy dobrze mi się żyje w jego cieniu, a ja odpowiedziałam, że cudownie, bo to jest duży mężczyzna, rzuca duży cień i w upalny dzień można czerpać z tego same korzyści - powiedziała Katarzyna Żak.