Katarzyna Zdanowicz w czarno-białej stylizacji. Odważnie i z klasą

Katarzyna Zdanowicz jest przez wiele osób uważana za jedną z najlepiej ubranych dziennikarek w Polsce. Fani oraz media zachwycają się jej klasą i oryginalnymi stylizacjami, które nierzadko stanowią inspirację modową dla wielu pań. O jej stylu pisaliśmy m.in. w tym artykule: Kobiecy kolor mocy. Tak nosi czerwień Katarzyna Zdanowicz . Tym razem dziennikarka zachwyciła czarno-białą stylizacją, w której odsłoniła brzuch.

Reklama

Katarzyna Zdanowicz zachwyciła stylizacją

Katarzyna Zdanowicz na co dzień chroni swoje życie prywatne, jednak zdarza się, że pokazuje pewne kulisy w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami, ale też pomysłami na ciekawe i bardzo modne stylizacje.

Ostatnio na swoim Instagramie zamieściła wpis, w którym podziękowała swoim fanom za wsparcie, jakie od nich otrzymuje w tworzeniu podcastu "Zdanowicz Pomiędzy Wersami".

Kochani drugi sezon #zdanowiczpomiedzywersami za mną... łącznie 63 gości, wśród nich aktorzy, muzycy, eksperci, ludzie z ciekawą historią i wiele poruszonych tematów...Dziękuję Wam, że jesteście że mną. Dziękuję też całej produkcji;) W wakacje robimy przerwę od nagrań, ale nie od pomysłów, kogo zaprosić od września;) napisała do swoich obserwatorów

Do wpisu dodała zdjęcie, na którym pozuje w niezwykle kobiecej stylizacji. Do czarnych spodni cygaretek dobrała zapiętą pod szyję czarno-białą koszulę w kwieciste wzory, przewiązywaną w pasie i odsłaniającą brzuch. Do tego duże, wyraziste okulary i stylizacja pełna klasy, ale z pazurem gotowa.

Polecamy: Katarzyna Zdanowicz szczerze o chorobie mamy, śmierci taty i trudnej "Walce o życie"