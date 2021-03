Khloe Kardashian chwali się wąską talią!

Khloe Kardashian podobnie jak jej siostra, Kim Kardashian, może pochwalić się bardzo wąską talią i sporymi biodrami, co tworzy figurę "klepsydry". Najnowsze zdjęcia, jakie opublikowała w swoich mediach społecznościowych, doskonale to pokazują!

Zdjęcie Khloe Kardashian zachwyciła ostatnio wyglądem /Hollywood To You/Star Max /Getty Images

Khloe Kardashian długo stała w cieniu sławnej siostry, która była przedstawicielką całego rodu Kardashianów - Kim.

Jednak już od pewnego czasu media mocno interesują się Khloe i jej życiem prywatnym. Jej kariera ruszyła do przodu po głośnym rozstaniu z Tristanem Thompsonem, gdzie w grę weszła zdrada, której koszykarz dopuścił się z przyjaciółką Khloe.



Najnowsza sesja zdjęciowa, jaką pochwaliła się modelka w swoich mediach społecznościowych, znów zwróciła uwagę na gwiazdę.



Trudno nie zauważyć jej idealnej sylwetki, o którą walczyła przez lata. Do tej pory to Kim mogła pochwalić się najlepszą figurą w całej rodzinie. Czyżby właśnie to miało się zmienić?



Khloe w srebrnym bikini zaprezentowała wąską talię, krągłe biodra i umięśniony brzuch. Trzeba przyznać, że Khloe wygląda fenomenalnie!

Instagram Post

Instagram Post

