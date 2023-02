Spis treści: 01 Metamorfoza Khloe Kardashian

02 Khloe Kardashian skradła show. Celebrytka wrzuciła gorące zdjęcie z siłowni

03 Na siłowni pojawiła się w obcisłym topie. Fani zachwyceni

W ostatnim czasie o Khloe Kardashian jest głośno nie tylko ze względu na burzliwe życie prywatne, ale i spektakularną metamorfozę.

Gwiazda show "Keeping up with the Kardashians" przez wiele lat była określana mianem "brzydszej" spośród wszystkich sławnych sióstr.

Metamorfoza Khloe Kardashian

Zdjęcie Khloe Kardashian przeszła sporą metamorfozę / Getty Images

Tutaj warto dodać, że w porównaniu z pozostałymi siostrami Khloe jest o wiele wyższa - ma 177 centymetrów wzrostu. Dlatego też na tle filigranowych sylwetek Kim czy Kourtney mogła wydawać się "większa".

Khloe nie ukrywała, że porównania zawsze były dla niej krzywdzące. Przez lata musiała mierzyć się z atakami hejterów i komentarzami dotyczącymi jej wagi.

Kilka lat temu gwiazda powiedziała "dość" i postawiła na aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę. Od tego czasu Khloe przeszła spektakularną metamorfozę, a efektami ćwiczeń i treningów chwali się na swoim Instagramie.

38-latka nie stroni od publikowania zdjęć w bikini czy skąpych stylizacjach. Zdarza się, że internauci zwracają uwagę, że na zdjęciach nie przypomina samej siebie. Celebrytka jednak zdaje się tym nie przejmować i publikuje na Instagramie co tylko zechce.

Khloe Kardashian skradła show. Celebrytka wrzuciła gorące zdjęcie z siłowni

Tym razem Khloe postanowiła pozdrowić swoich fanów prosto z treningu na siłowni. W tym celu zaprezentowała się w obcisłej, sportowej koszulce na ramiączkach.

Biały top wyeksponował dekolt celebrytki. Kardashian nawet na siłowni lubi wyglądać perfekcyjnie, dlatego też nie zrezygnowała z makijażu, a na jej szyi można dostrzec dwa połyskujące łańcuszki.

Na siłowni pojawiła się w obcisłym topie. Fani zachwyceni

Nowe zdjęcie celebrytki oczywiście nie umknęło uwadze fanów. "Możesz być z siebie dumna! Zaszłaś tak daleko!" - skomentował jeden z internautów.

"Pamiętam początki reality-show... Wydawałaś się nieśmiała, ale zawsze byłaś piękna. Teraz masz najlepszą osobowość i jesteś boginią!" - brzmiał kolejny z wpisów.

"Nie zapominaj jak silna i niezwykła jesteś! Olśniewasz jak zawsze", "Podziwiam twoją siłę" - motywowali celebrytkę fani.

