Kim Kardashian kocha odważne sesje zdjęciowe i nie wstydzi się pokazywać swojego ciała. Nie dziwi więc fakt, że i tym razem pochwaliła się gorącym zdjęciem w swoich mediach społecznościowych.

Zdjęcie Kim Kardashian wie, jak podgrzać atmosferę w swoich mediach społecznościowych / MEGA / Getty Images

Kim Kardashian wie, jak rozgrzać swoich fanów. Od lat jej znakiem rozpoznawczym jest jej ciało w kształcie klepsydry.

Bardziej rozbierane sesje zdjęciowe, odważniejsze kadry, to ulubiony sposób Kim na prezentowanie się w mediach.



Teraz po rozstaniu z Kanye Westem, celebrytka odżyła i wróciła do dawnej formy. Znów kusi fanów ciekawymi sesjami fotograficznymi.



Tym razem opublikowała zdjęcie w czarnym kostiumie kąpielowym, który więcej odsłania, niż zasłania.



Dodatkowo na jej głowie pojawiła się peruka w kolorze platynowego blondu, co bardzo odmieniło Kim.



Fani nie szczędzili jej komplementów w komentarzach i faktycznie trudno oprzeć się wrażeniu, że bycie singielką dodało gwieździe skrzydeł!





Instagram Post