Gwiazdy Chloe Ferry prezentuje wdzięki w skąpej bieliźnie. W komentarzach rozpętała się burza Kim Kardashian to dziś jedna z najpopularniejszych celebrytek na całym świecie. Zaczynała od bycia asystentką Paris Hilton, a dziś jest sławniejsza od koleżanki z dawnych lat. Rodzina Kardashian-Jenner sławę zawdzięcza przede wszystkim reality show "Keeping Up with the Kardashians", w którym przez lata pokazywali swoje życie prywatne. Produkcja zakończyła się po 20 sezonach, ale Kris Jenner dopilnowała, by jej córki szybko wróciły przed kamery. Obecnie dzielą się codziennością w programie "The Kardashians".

Kim Kardashian skupia się nie tylko na karierze, ale także macierzyństwie. Celebrytka ma czwórkę dzieci, które są owocem związku z Kanye Westem. Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Córka Kris Jenner chętnie publikuje rodzinne ujęcia w mediach społecznościowych. Wraz z najstarszą córką North prowadzi nawet profil na TikToku.

Kim Kardashian kusi w obcisłym stroju

Kim Kardashian nie ma problemu z pozowaniem w kusych strojach, bieliźnie i bikini. Celebrytka ćwiczy na siłowni, by utrzymać smukłą sylwetkę, dlatego też chętnie dzieli się efektami swoich ciężkich treningów. Jej fani wręcz nie mogą oderwać wzroku od zdjęć, które udostępnia. Niemal pod wszystkimi postami jest zasypywana komplementami.

Tym razem Kim Kardashian postanowiła podzielić się z internautami serią zdjęć w obcisłym, różowym kombinezonie i wysokich kozakach w tym samym kolorze. Dobrała do tego niewielką torebkę i okulary przeciwsłoneczne, a na reakcje fanów nie trzeba było czekać. "Pięknie wyglądasz w różu", "Doskonała", "Wspaniała" - można przeczytać pod postem.

