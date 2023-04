Spis treści: 01 Khloe Kardashian: celebrytka i influencerka

Khloe Kardashian nie może narzekać na brak zainteresowania. Nazwisko celebrytki od wielu lat króluje w portalach plotkarskich nie tylko ze względu na zawodowe poczynania, ale również burzliwe życie prywatne. Międzynarodową sławę Khloe zyskała dzięki rodzinnemu reality-show "Keeping up with the Kardashians", które ujrzało światło dzienne w 2007 roku. Obecnie poczynania sióstr Kardashian-Jenner oraz ich matki Kris Jenner można oglądać w nowym programie "The Kardashians".

Khloe Kardashian: celebrytka i influencerka

Celebrytka dba o stały kontakt z fanami, dlatego też jest aktywna na Instagramie. Do tej pory udało się jej zebrać pokaźne grono obserwujących - śledzi ją 303 mln osób. Khloe regularnie publikuje nowe zdjęcia i nie stroni od bardziej odważnych kadrów. Amerykańska celebrytka udostępnia zdjęcia w skąpych strojach i w bikini, a jej fani natychmiast spieszą z komplementami.

Zdarza się jednak, że Khloe znajduje się w ogniu krytyki ze względu na retusz zdjęć. Internauci w komentarzach wielokrotnie zwracali uwagę, że na niektórych ujęciach celebrytka nie przypomina samej siebie.

Khloe Kardashian kusi kształtami w obcisłej spódnicy. Gorący widok

Najnowsze zdjęcia Khloe Kardashian wzbudziły niemałe zainteresowanie. Celebrytka po raz kolejny postanowiła pochwalić się swoją idealną figurą i apetycznymi kształtami. Khloe postawiła na szary golf i czarną, długą, lateksową spódnicę. Stylizacja wyeksponowała przede wszystkim jej talię osy.

W sekcji komentarzy posypały się komplementy. "Genialna stylizacja", "Pięknie", "Jak zawsze olśniewająca" - pisali internauci.

Nowe zdjęcia mają związek z otwarciem kolejnego sklepu marki Good American, którą w 2016 roku założyła Khloe wspólnie z Emmą Grede. Najważniejszym mottem, jakie jej przyświeca jest "body positivity" i to, że każde ciało jest piękne. W ofercie znajdują się ubrania, bielizna i stroje kąpielowe w różnych rozmiarach.

