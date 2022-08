Kim Kardashian kusi na Instagramie

Kim Kardashian od lat wzbudza niemałe zainteresowanie na całym świecie. Za sprawą reality show "Keeping Up with the Kardashians" jej rodzina zdobyła nie tylko sławę, ale także miliony dolarów. Celebrytka podobnie jak jej siostry skupia się na rozwijaniu swoich marek, które niemal od razu osiągnęły sukces na rynku.

Kim Kardashian przez lata zdobyła rzeszę fanów. Miliony osób obserwują ją w mediach społecznościowych, a celebrytka dobrze wie, jak zwrócić ich uwagę. Na jej profilu nie brakuje ujęć w skąpych strojach i bieliźnie. Tym razem Kim Kardashian postanowiła zapozować w bikini. Co więcej, nie zrobiła tego na plaży, a na siłowni. Spójrzcie na te zdjęcia.

Kim Kardashian zapozowała w bikini

Obecnie głośno jest o rozwodzie Kim Kardashian z Kanye Westem. Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i para postanowiła się rozstać. Celebrytka związała się z o 13 lat młodszym Petem Davidsonem, ale niedawno świat obiegła informacja, że Kim Kardashian znów jest singielką.

Wygląda na to, że celebrytka nie rozpacza po byłym chłopaku. Na Instagramie właśnie opublikowała kilka zdjęć w bikini. Dobrała do tego wysokie kozaki sięgające do połowy uda, a internauci od razu zareagowali. Jak zwykle nie zabrakło słów zachwytu.

