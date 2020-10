Kinga Rusin od kilku dni zamieszcza na swoim instagramowym profilu zdjęcia z podróży z ukochanym – Markiem Kujawą. Internauci wychwycili na nich pewną prawidłowość…

Zdjęcie Kinga Rusin i Marek Kujawą są parą od 10 lat /Marcin Dlawichowski /Agencja FORUM

Pani Kinga od wielu lat była związana ze stacją TVN. W parze z Piotrem Kraśko prowadziła program "Dzień dobry TVN", ale w sierpniu tego roku ogłosiła, że rezygnuje z posady.

Nie wiadomo jeszcze, czym teraz będzie zajmować się dziennikarka, jedno jest jednak pewne - Rusin korzysta z wolnego czasu i ładuje akumulatory.

Obecnie przebywa we Włoszech, gdzie świętuje dziesiątą rocznicę związku. Na większości zdjęć z wyjazdu pani Kinga pozuje w białych sukniach, co dało do myślenia jej fanom.

Dziennikarka sama zresztą zasugerowała, że być może myśli o ślubie. Pod jedną z fotografii napisała:

- Hmmm... biały stał się najwyraźniej moim ulubionym kolorem. Podświadomość?

Na reakcję komentujących nie trzeba było długo czekać.

"Czyżby podróż połączona ze ślubem?" czy "Podświadomie to znaczy, że myśli pani o ślubie?" - pytali zaintrygowani internauci.

Myślicie, że faktycznie pani Kinga chciała w ten sposób nam coś przekazać?

