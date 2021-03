Kinga Rusin wciąż przebywa na Malediwach, gdzie pracuje, ale także odpoczywa w wolnych chwilach. Patrząc na jej zdjęcia, trudno jej nie zazdrościć przebywania w tak bajkowym otoczeniu!

Kinga Rusin niedawno świętowała 50. urodziny w towarzystwie swojego ukochanego Marka

Kinga Rusin po tym jak rzuciła pracę w TVN, skupiła się na rozwoju swojej marki kosmetyków ekologicznych.

Zmiana ta wyszła jej z pewnością na dobre, bo teraz zamiast siedzieć w telewizyjnym studiu, kieruje firmą z bajecznej plaży na Malediwach.



To właśnie tam też niedawno świętowała swoje 50. urodziny. To właśnie w najnowszym poście postanowiła podziękować fanom za życzenia, przy okazji chwaląc się pięknym ciałem w skąpym bikini.



"Bardzo dziękuję za życzenia urodzinowe, tony dobrej energii i ciepłych słów" - napisała wzruszona.



W dalszej części wypowiedzi Kinga Rusin podziękowała również za spore zaangażowanie swojej internetowej społeczności w zbieranie funduszy dla Niebieskich Linii, które zajmują się działalnością przeciwko przemocy.



Dziennikarka często angażuje się w takie akcje charytatywne, a ta była dla niej niezwykle ważna. Działania przeciw przemocy i to właśnie w Dzień Kobiet nagłośniła dramatyczną sytuację wielu polskich kobiet, które we własnych domach borykają się z przemocowym partnerem.



Dlatego tak bardzo cieszył ją wynik zbiórki przeprowadzonej na rzecz Niebieskich Linii.



W komentarzach jeszcze raz posypały się życzenia urodzinowe oraz komplementy dotyczące fenomenalnego wyglądu gwiazdy! Trudno uwierzyć, że Kinga Rusin skończyła właśnie 50 lat!

