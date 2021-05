Klaudia Halejcio zaskoczyła swoich fanów, gdy ogłosiła, że jest w ciąży. Gwiazda od momentu podzielenia się radosną nowiną, chętnie publikuje ciążowe zdjęcia i dzieli się z fanami wiadomościami odnośnie swojego stanu.

Aktorka ostatnio opublikowała niezwykłą sesję, na którą decyduje się sporo przyszłych mam. Klaudia Halejcio postanowiła uwiecznić ostatnie tygodnie ciąży, by mieć później piękną pamiątkę.



Przyszła mama pochwaliła się pięknymi zdjęciami, a przy okazji wyznała, że termin porodu jest wyznaczony lada dzień. Gwiazda zaliczyła już nawet jeden "fałszywy alarm"!



"Po dzisiejszym zwiastunie zbliżającego się porodu, jazdy na sygnale i zwiedzenia kliniki położniczej nareszcie mogę odsapnąć. Aby jednak miło zakończyć ten niezwykle stresujący dzień... chciałam Wam pokazać, co wybrałam do pokoiku naszego malucha. Może coś z tych rzeczy zainspiruje również przyszłe mamy" - napisała Klaudia Halejcio pod najnowszym zdjęciem.



Fani gwiazdy są więc już w gotowości i czekają na radosne wieści na dniach! Gwiazda przez całą ciążę wyglądała fenomenalnie i zachwycała internautów zdjęciami rosnącego brzuszka.



Teraz jednak już wszyscy nie mogą doczekać się pierwszego zdjęcia maluszka!

