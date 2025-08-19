Co robić, żeby schudnąć? Zdrowe zasady, ale bez popadania w skrajności

Kluczem to zdrowszego, a zarazem smuklejszego ciała jest umiarkowany deficyt energetyczny. Okazuje się niezbędny dla wyeliminowania niechcianych wałeczków, jednak nie należy popadać w tej materii w przesadę. Bardzo restrykcyjne diety być może przyniosą szybkie rezultaty, ale nie utrzymają się długo. Efekt jo-jo stanie się jeszcze bardziej bolesny i demotywujący.

Surowe zasady często kończą się niekontrolowanym podjadaniem. Zamiast eliminować ulubione smakołyki, zastosuj umiar. Jeśli np. nie możesz żyć bez słodyczy, pozwalaj sobie na nie raz w tygodniu, w jeden konkretny dzień. Pamiętaj jednocześnie, że nie oznacza to zielonego światła na pochłonięcie dwóch tabliczek czekolady i paczki ciastek. Niewielka porcja zaspokoi apetyt, a jednocześnie nie zniweczy wysiłków z całego tygodnia.

Podjadanie prowadzi do nadwyżki kalorycznej i tym samym nie pozwala schudnąć 123RF/PICSEL

W jadłospisie nie powinno brakować produktów bogatych w błonnik, który stabilizuje poziom glukozy we krwi i pomaga utrzymać uczucie sytości przez wiele godzin. Upewnij się, że na talerzu znajdują się także produkty białkowe, a butelkę wody masz zawsze pod ręką. Odpowiednie nawodnienie organizmu to nieocenione wsparcie podczas odchudzania, które przy okazji sprzyja trawieniu i hamuje uczucie głodu.

Nie lekceważ znaczenia snu - jego niedobór zwiększa apetyt i może powodować zwiększenie produkcji greliny, zwanej hormonem głodu. Na starcie odchudzania dodaj do planu dnia przynajmniej umiarkowaną aktywność fizyczną, która spala kalorie i podtrzymuje motywację do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Dietetyczka poleca "zasadzę budzika"

Każdy patent, który przybliży nas do upragnionego celu w postaci redukcji masy ciała i wskoczenia w mniejszy rozmiar ubrań, jest na wagę złota. Zdarza się, że wcale nie musi kosztować nas wiele wysiłku - proste rozwiązania bywają najlepsze.

Dr Paulina Ihnatowicz - dietetyczka kliniczna znana w mediach społecznościowych podzieliła się ze swoimi obserwującymi "zasadą budzika", która ma być wsparciem w panowaniu nad podjadaniem między posiłkami.

Jak oduczyć się podjadania? Pomocny okaże się alarm w telefonie 123RF/PICSEL

Gdy dopada nas nieodparta ochota na nieplanowaną i niezdrową przekąskę, nie należy od razu kapitulować. Specjalistka zaleca, aby najpierw nastawić budzik czy alarm w telefonie na 10 minut później. W tym czasie warto napić się wody i zająć umysł czymś innym. Przeczytanie artykułu albo fragmentu książki, szybkie rozciąganie, włączenie ulubionej muzyki - tu mamy pełną dowolność. Po upływie kilku chwil, gdy odezwie się dzwonek, sprawdźmy, czy faktycznie chciało nam się jeść, czy był to tylko impuls i chwilowa zachcianka. W zdecydowanej większości przypadków sprawdza się ten drugi scenariusz.

Triki, które przydadzą się podczas odchudzania

Choć podstawowe założenia starań o utratę wagi wydają się proste, z ich realizacją bywa znacznie trudniej. Z tego powodu warto poznać inne proste triki, które pomagają ograniczyć podjadanie i wspierają odchudzanie.

Gdy czujesz głód, napij się wody . Uczucie pragnienia często bywa mylone z głodem. Szklanka wody może powstrzymać niepotrzebną przekąskę.

Jedz powoli , aby dać żołądkowi czas na wysłanie do mózgu sygnału na temat sytości. Zapanujesz w ten sposób nad zjadaniem zbyt dużych porcji.

Do każdego posiłku dodawaj warzywa . Nie są kaloryczne, za to stanowią skarbnicę błonnika. Ponadto ich atrakcyjny wygląd sprawia, że jedzenie staje się przyjemnością i łatwiej jest zapomnieć o pizzy czy hamburgerach.

Planuj posiłki z wyprzedzeniem . Gotowe porcje zmniejszają ryzyko sięgania po fast foody i inne przekąski dostępne "od ręki".

Jedz z mniejszych talerzy . W ten sposób nabierzesz swój mózg. Porcje będą wyglądać na większe i unikniesz przejadania się bez ogromnych wyrzeczeń. Przy okazji unikaj jedzenia przed ekranem telewizora , komputera czy smartfona. Skutecznie odwracają uwagę, przez co łatwo jest przedobrzyć z wielkością porcji.

Nie rób zapasów słodyczy i solonych przekąsek. Działa tu prosta zasada: czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Jeśli niezdrowe frykasy nie znajdą się pod ręką, nie będą stanowić pokusy.

