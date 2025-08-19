Biedronka likwiduje popularne funkcje karty lojalnościowej i aplikacji

Klienci dokonujący zakupów w sklepach Biedronka i korzystający z karty lojalnościowej sieci lub aplikacji mobilnej, pozwalających m.in. na uzyskanie zniżek na różne produkty oferowane w sprzedaży, powinni zapoznać się z kilkoma istotnymi zmianami, które zostaną wprowadzone już w najbliższy czwartek.

Sieć Biedronka wydała komunikat dotyczący zmiany regulaminu karty lojalnościowej "Moja Biedronka", usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej "Biedronka". Czytamy w nim, że z dniem 21.08.2025 r. wchodzą w życie nowe postanowienia, które obejmują rezygnację z funkcji wspólnego konta w aplikacji. Oznacza to, że od dnia wejścia w życie postanowień regulaminu, funkcjonalność umożliwiająca współdzielenie konta z innymi użytkownikami nie będzie już dostępna.

Kolejna, istotna zmiana, dotyczy rezygnacji z funkcji przekazywania punktów za pomocą konta. Jak wskazuje sieć - nie będzie możliwe przekazywanie punktów innym użytkownikom w ramach akcji promocyjnych.

Ponadto Biedronka informuje o zwiększeniu minimalnych wymagań systemowych dla urządzeń z systemem iOS w kontekście prawidłowego działania aplikacji. Nowa, minimalna wersja systemu iOS wymagana do prawidłowego działania aplikacji to iOS 16.

Na zakupy do Biedronki z tabletem

Jest i dobra informacja, bowiem z aplikacji mobilnej "Biedronka", będzie można korzystać na tabletach. "Wprowadziliśmy wsparcie dla urządzeń typu tablet, co umożliwia wygodne korzystanie z aplikacji na większych ekranach" - informuje Biedronka w komunikacie.

Zmiany objęły także uszczegółowienie definicji usługi marketingowej, postanowień w zakresie warunków korzystania z karty lojalnościowej i wirtualnej karty lojalnościowej oraz wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi konta, usługi konta w aplikacji i usługi marketingowej.

