Królowa Elżbieta II to najpilniej strzeżona osoba w Wielkiej Brytanii. Jako głowa państwa królowa liczy się z niebezpieczeństwami, które mogą ją spotkać przez wzgląd na rolę, jaką pełni. Jednym z czarnych scenariuszy jest możliwość otrucia królowej.

Zdjęcie Królowa Elżbieta II jest najbardziej chronioną osobą w państwie / Stephen Lock / i-Images / East News

Reklama

Królowa Elżbieta II żyje według określonych zasad i reguł. Wiele z nich tyczą się po prostu dworskiej etykiety, której od najmłodszych lat monarchini przestrzega.

Reklama

Jednak pewne zasady mają zapewnić nie tylko królowej, ale i całej rodzinie królewskiej bezpieczeństwo.



W czasach przed pandemią królowa miała styczność z wieloma osobami, bywała na bankietach i licznych spotkaniach. To wówczas istnieje największe ryzyko zamachu na jej zdrowie i życie.



Dlatego na takie wypadki jest przygotowana cała procedura, zawierające wszelakie scenariusze działań. Oczywiście jest ona znana pracownikom Pałacu Buckingham, straży królewskiej i ochronie.



Jednym z sygnałów bezpieczeństwa jest torebka królowej, którą komunikuje się z własną ochroną.



Gdy królowa położy torebkę na stole, oznacza to, że chce zakończyć spotkanie w trakcie 5 minut, a gdy położy ją na podłodze - spotkanie kończy się natychmiast.



Jedną z obaw podczas bankietów jest ryzyko otrucia królowej poprzez dodanie trucizny do posiłków lub napojów. Okazuje się, że i na to ochrona ma sposób.



Emily Andrews ujawniła, że personel zarządzający bankietem ma wówczas pewien plan: "Kiedy jedzenie jest już nałożone i gotowe do podania, losowo wybiera się talerz, który zostaje zaniesiony królowej. Jeżeli ktoś chciałby otruć królową, musiałby otruć też inne osoby".



Zdjęcie Królowa Elżbieta stosuje się do licznych zasad, by zachować bezpieczeństwo / AFP / East News

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Książe Filip nie żyje. Miał 99 lat Interia.tv