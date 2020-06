​Królowa Elżbieta II wzięła udział w swojej pierwszej publicznej wideokonferencji

Brytyjska monarchini idzie z duchem czasu, jeśli chodzi o nowe formy komunikacji. W wieku 94 lat wzięła udział w swojej pierwszej wideokonferencji. W ramach obowiązków służbowych zabrała głos na wirtualnym spotkaniu, które poświęcone było opiekunom osób starszych i chorych.

Zdjęcie Od połowy marca królowa wraz z mężem przebywa na zamku w Windsorze /Toby Melville/Press Association/East News /East News

Elżbieta II wraz ze swoją córką, księżną Anną uczestniczyły w wirtualnej debacie zorganizowanej za pośrednictwem aplikacji Zoom. Rozmawiały z kilkoma opiekunami osób starszych i chorych, w ramach akcji przeprowadzanej w Wielkiej Brytanii, która ma skupić uwagę wokół ludzi, którzy za darmo chcą pomagać innym. Odbywa się ona pod hasłem "Carers Week".

W rozmowie z Windsorami opiekunowie opowiedzieli o swoich troskach. Królowa zadawała im wiele pytań m.in. o to, jak radzą sobie w czasie pandemii koronawirusa. Na koniec monarchini stwierdziła: "Słuchanie waszych opowieści było bardzo interesujące. Jestem pod wrażeniem tego, co już udało wam się osiągnąć. Cieszę się, że miałam możliwość dołączenia do was".

Od połowy marca królowa przebywa na zamku w Windsorze. Towarzyszy jej 99-letni małżonek, książę Filip oraz dwa psy - Candy i Vulcan. Stamtąd wysyłała liczne odezwy do narodu, w tym transmitowane w telewizji przemówienia, które należały do rzadkości podczas jej 68-letniego panowania.

Rodzina królewska w czasie kryzysu związanego z COVID-19, dla swojego bezpieczeństwa rozproszona jest po Wielkiej Brytanii. Książę William i księżna Kate są w Norfolk. Z kolei księżna Kamila przebywa razem z księciem Karolem w Barmoral. Podobno królowa ze swoimi bliskimi rozmawiała m.in. poprzez wideokomunikatory.