Stokrotka pospolita to niewielkich rozmiarów ozdobna roślina z rodziny astrowatych, która występuje m.in. na terenie niemal całej Europy, w zachodniej Azji i w północnej Afryce. Stokrotka pospolita kwitnie od przełomu marca i kwietnia do czerwca, ale inne jej odmiany mogą kwitnąć nawet do późnej jesieni.