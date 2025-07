Kurka , a właściwie pieprznik jadalny , to jeden z najsmaczniejszych grzybów , które oferuje nam natura. Choć kurki w 90 proc. składają się z wody , to jednak są również źródłem witamin i minerałów . Znajdziemy w nich m.in.: witaminę B1, ryboflawinę, niacynę, witaminę B6, kwas foliowy, witaminę D, wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, białka, węglowodany, tłuszcze, nasycone kwasy tłuszczowe, błonnik.

Choć kurki to bez wątpienia atrakcyjne grzyby w kontekście kulinarnym, to ich dokładne oczyszczanie z nadmiaru piasku dla wielu osób stanowi wyzwanie. Zbyt długie namaczanie grzybów w wodzie może sprawić, że zrobią się one gąbczaste, to z pewnością negatywnie wpłynie na ich konsystencję podczas obróbki termicznej.