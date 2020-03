Krzysztof Gojdź: Co robi w Stanach Zjednoczonych?

Krzysztof Gojdź jest jednym z najbardziej znanych polskich lekarzy. Wszystko za sprawą programów telewizyjnych o chirurgii plastycznej, których był gwiazdą.

Zdjęcie Krzysztof Gojdź mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych /Andras Szilagyi /MWMedia

Jednak jakiś czas temu charyzmatyczny lekarz przestał pojawiać się na polskich branżowych imprezach.



Okazuje się, że pan Krzysztof aktualnie mieszka w Stanach Zjednoczonych i tam rozwija swoją karierę. Specjalista otwiera już drugą klinikę za Oceanem.



- Wyjechałem do Miami. Przez ostatni rok nigdzie mnie nie było. Chciałem dać odpocząć od siebie ludziom - powiedział.



Przyznał również, że chciał skupić się na samym sobie i zapomnieć na chwilę o show-biznesie.



- Jestem przeszczęśliwym facetem. Zakochanym i spełnionym zawodowo - zdradził.



Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co jeszcze zdradził Gojdź!



Myślicie, że wróci kiedyś do Polski?