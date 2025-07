Saturn cofa się w kosmosie. Czy to koniec twoich planów, czy początek wielkiej rewolucji?

Karolina Woźniak

Od 13 lipca do 28 listopada Saturn zwolni bieg, a następnie zacznie pozornie cofać się, najpierw w znaku Barana, a od 1 września w znaku Ryb. Czy to powód do niepokoju? Absolutnie nie! To raczej kosmiczny sygnał, by na chwilę zatrzymać się i zastanowić, czy nadal zmierzasz we właściwym kierunku. Przygotuj się na czas głębokiej refleksji, bo retrogradacja Saturna to szansa na prawdziwą rewolucję!