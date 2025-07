Z kolei do sałatek idealnie sprawdzą się pomidorki koktajlowe - drobne, intensywnie czerwone lub żółte kulki, które charakteryzują się słodyczą i soczystością. Świetnie sprawdzą się też odmiany bawole serce , o nierównym kształcie, ale niezwykle wyrazistym i słodkim smaku - idealne do carpaccio czy bruschetty.

Idealny pomidor powinien wyglądać i pachnieć jak… pomidor. Przede wszystkim - zwróć uwagę na kolor. Dojrzałe okazy mają intensywną, jednolitą barwę - niezależnie od odmiany. Unikaj tych z zielonymi lub żółtawymi plamami (chyba że to ich naturalny kolor), które mogą świadczyć o niedojrzałości.

Kolejny ważny aspekt to zapach . Dobry pomidor wyraźnie pachnie - szczególnie w okolicy szypułki. Jeśli nie czujesz żadnego aromatu, prawdopodobnie był uprawiany w szklarni i nie zdążył nabrać pełni smaku.

Nie mniej ważna jest konsystencja . Pomidor powinien być jędrny, ale lekko uginający się pod palcami. Zbyt twarde mogą być jeszcze niedojrzałe, a te bardzo miękkie - przejrzałe i wodniste w środku. Lepiej też unikać pomidorów z pomarszczoną skórką lub uszkodzeniami - to znak, że warzywo jest stare lub było źle przechowywane.

Warto zwrócić też uwagę na obecność szypułki , która chroni owoc przed utratą wilgoci i wnikaniem drobnoustrojów do jego wnętrza. Zielona i jędrna świadczy o dobrej kondycji warzywa, natomiast sucha lub brązowa sugeruje, że pomidor leży już długo. W sklepie i na straganie warto wybierać egzemplarze z szypułką , bo dłużej zachowują smak i soczystość.

Pomidory to nie tylko smak lata - to także solidna dawka zdrowia. Są bogate w likopen, silny przeciwutleniacz, który wspiera walkę z wolnymi rodnikami i może obniżać ryzyko niektórych nowotworów. Co ciekawe, przyswajalność likopenu rośnie po obróbce termicznej - dlatego sos pomidorowy czy zupa krem są równie cenne jak świeże pomidory.