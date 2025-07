Działanie jak dla dziecka, a dorośli mają problem. Zagadka matematyczna podzieliła internautów

W sieci pojawiło się równanie matematyczne, które z pozoru może wydawać się banalne. Jednak to właśnie takie zagadki często bywają najtrudniejsze. Użytkownicy spierają się pomiędzy dwoma wynikami tej z pozoru prostej zagadki. Najpierw internauci zaczęli dyskutować w komentarzach w mediach społecznościowych, następnie zaczęli nagrywać filmiki z wytłumaczeniem rozwiązania tej prostej zagadki, jednak gdy to nie spowodowało, że wątpliwości ucichły, do dyskusji wkroczyli eksperci z matematyki i jej profesorzy. Co więc powoduje, że ta zagadka matematyczna wywołała tak ogromne poruszenie?