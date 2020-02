Krzysztof Ibisz kończy 55 lat. Jak będzie celebrował urodziny?

We wtorek 25 lutego Krzysztof Ibisz obchodzi 55 urodziny. O 9.30, czyli w godzinie, gdy przyszedł na świat, odwiedzi swoją mamę i przekaże jej bukietów kwiatów, by podziękować jej za cud narodzin.

Zdjęcie Krzysztof Ibisz skończył w tym roku 55 lat /Adam Jankowski /Reporter

Dla gwiazdora Telewizji Polsat 25 lutego to właściwie dzień jak co dzień.



- Każdego dnia są moje urodziny. Wczoraj, dzisiaj, jutro otwieram oczy i budzę się na nowo. To nie jest tylko zgrabna formułka, ja po prostu mam takie podejście do życia - mówi Ibisz.

Reklama

- Każdy dzień jest dla mnie szczególny, ponieważ czekają na mnie nowe wyzwania, nieodkryte przygody, zawiłe i zaskakujące sprawy do załatwienia, nowe bitwy do wygrania. Codziennie doceniam ludzi na swojej drodze, staram się ich uszczęśliwiać, poprawiać humor i przede wszystkim rozmawiać. Kocham ludzi, lubię życie - doceniam to każdego dnia - deklaruje prezenter.

Nie oznacza to jednak, że nie celebruje swoich urodzin.



- Urodziny to tak naprawdę święto trzech osób: dziecka i rodziców. To święto najbardziej rodzinne, nawet ma to w swojej nazwie. Dlatego w dniu urodzin o 9:30, czyli o godzinie, w której przyszedłem na świat, zwykle zjawiam się u mojej mamy z bukietem kwiatów, żeby podziękować jej za cud życia - uchyla rąbka tajemnicy.