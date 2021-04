Książę Filip po długiej walce z chorobą i po operacji jaką niedawno przeszedł, zmarł. Informację o tym podał Pałac Buckingham. Teraz po jego śmierci już ruszyła procedura, która od dawna była przygotowana na tak tragiczną okoliczność.

Zdjęcie Książę Filip nie żyje / Pool / East News

Jeszcze niedawno poddani cieszyli się z tego, że książę Filip po miesięcznym leczeniu opuścił szpital. Trafił do niego na początku marca z bliżej nieokreśloną infekcją.

Następnie przeszedł operację serca. Gdy wszyscy już tracili nadzieję, mąż królowej Elżbiety niespodziewanie wyszedł ze szpitala.



9 kwietnia 2021 roku media jednak obiegła tragiczna wiadomość. Pałac Buckingham oficjalnie ogłosił, że książę Filip nie żyje.



Wraz ze stwierdzeniem zgonu księcia ruszyła operacja "Forth Bridge", czyli specjalny plan działania związane z przygotowaniem do pogrzebu, jak i dotyczące samej uroczystości pogrzebowej.



Zgodnie z ustaleniami informację o śmierci księcia przekazali do tego wcześniej wyznaczeni pracownicy Pałacu Buckingham.