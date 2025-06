Od początku br. zużyte tekstylia traktowane są jako oddzielny typ odpadów i nie można ich już wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane . W związku z tym gminy mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów tekstylnych . Zużytą odzież i obuwie należy oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych . W każdej gminie powinien być przynajmniej jeden taki punkt.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczy, co zalicza się do odpadów tekstylnych. Selektywna zbiórka odpadów tekstyliów i odzieży obejmuje m.in. zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki , rajstopy, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

W marcu br. Dziennik Gazeta Prawna ujawnił, że ubrania z PSZOK-ów trafiają w większości do spalarni , choć wedle założeń powinny być poddawane recyklingowi. Dlaczego tak się dzieje? Otóż znaczna część tekstyliów wykonana jest z poliestr u , co oznacza, że nie można ich ponownie przetwarzać.

Karol Kaliński ze Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu oraz kierownik Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu w rozmowie z serwisem portalsamorzadowy.pl powiedział: "Chcieliśmy dobrze, niestety wyszło, jak zawsze. Tak jak to jest w naszym kraju, najpierw narzucono obowiązek zbiórki selektywnej na gminę, ale niestety nikt się nie zastanowił, co się dalej z tym stanie. Nie słyszałem, żeby miały powstawać, jak grzyby po deszczu, instalacje do recyklingu tekstyliów. Ponad 90 proc. z nich trafi i tak moim zdaniem do spalarni".