Ważna rola księcia Harry'ego! To wyjątkowe wydarzenie

W 2009 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło w wyjątkowy sposób uhonorować Nelsona Mandelę. W dniu jego przypadających na 18 lipca urodzin ustanowiono coroczne święto będące wyrazem uznania dla niezwykłych zasług tego przywódcy ruchu przeciw apartheidowi, działacza na rzecz praw człowieka i laureata Pokojowej Nagrody Nobla.

"Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli jest okazją do zastanowienia się nad życiem i dziedzictwem legendarnego orędownika godności, równości, sprawiedliwości i przestrzegania praw człowieka" - pisał w opublikowanym w lipcu zeszłego roku przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ António Guterres.

Z tej okazji podczas zbliżającej się sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych swoje przemówienie wygłosi książę Harry, co potwierdził w oświadczeniu udostępnionym "Daily Mail" rzecznik ONZ.

W swojej przemowie wnuk brytyjskiej monarchini poruszy kwestie skutków kryzysu klimatycznego czy problem głodu na świecie - jednej z największych klęsk humanitarnych i moralnych współczesnego świata. Dla Harry’ego i Meghan Markle będzie to pierwsze publiczne wystąpienie od czasu ich dyskretnego udziału w obchodach platynowego jubileuszu panowania królowej Elżbiety II.

Książęca para, która po rezygnacji z pełnienia obowiązków starszych rangą członków rodziny królewskiej osiedliła się w Kalifornii, ostatni raz udała się z wizytą do Nowego Jorku we wrześniu zeszłego roku, by wziąć udział w festiwalu Global Citizen Live w Central Parku. Harry i Meghan przemawiali wówczas na temat sprawiedliwej dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19.

"Choć w tym kraju, tak jak w wielu innych krajach, każdy obywatel może się zaszczepić, miliardy ludzi na świecie nie mogą tego zrobić. Szacuje się, że w tym roku wyprodukowana zostanie wystarczająca ilość dawek, aby osiągnąć cel, jakim jest zaszczepienie 70 proc. ludzi w każdym kraju. Ale znaczna część dostaw do tej pory trafiła jedynie do 10 bogatych krajów. To po prostu nie jest w porządku" - mówiła wtedy ze sceny Markle.

