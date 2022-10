Charlene Grimaldi w 2011 roku wyszła za księcia Alberta II, tym samym zostając księżną Monako. Z kolei trzy lata później urodziła ich dzieci - bliźniaków Gabriellę i Jacquesa. Obecnie rodzeństwo ma już po 7 lat i właśnie poszło do pierwszej klasy.

Dzieci księżnej Charlene poszły do szkoły

Dumna mama postanowiła podzielić się publicznie zdjęciem swoich pociech w mediach społecznościowych. Księżna Charlene dodała na Instagrama fotografię dzieci i opatrzyła ją podpisem "Tak szybko dorastają".

W komentarzach posypały się miłe słowa od internautów. Zwracają uwagę, na to, że Gabriella jest podobna do swojego taty, natomiast Jacques - do mamy. Komentujący piszą też żartobliwie o fryzurach dzieci, których autorką ma być dziewczynka.

