Księżna Kate w szpitalu! Towarzyszył jej książę William Tym razem czym prędzej pojawili się w Ukraińskim Centrum Kultury w Londynie i powód ich wizyty był oczywisty.

Chociaż Wielka Brytania w nieznacznym stopniu jest zaangażowana w pomoc ukraińskim uchodźcom, to jednak działające właśnie w Londynie Ukraińskie Centrum przygotowało się na udział w zbiórce charytatywnej.

Księżna Kate i książę William udali się tam, by zobaczyć jak przebiega zbiórka, pragnęli także dodać otuchy Ukraińcom i wyrazić ubolewanie nad okrucieństwem, jakie rozlało się w Ukrainie z powodu wojny wywołanej przez Rosję.

Pogrążona w smutku księżna Kate pomogła segregować dary

Księżna Kate znana jest ze swojego emocjonalnego angażowania się w takie sytuacje i widać było, że żona księcia Williama niezwykle przeżywa to, co dzieje się na Ukrainie i jak bardzo cierpią niewinni ludzie.

Trudno było zdobyć się jej na uśmiech, a sam William niespodziewanie wyznał, że po prostu "czują się bezużyteczni". Książę William przyznał także, że jest zszokowany trwającą na terenie Europy wojną.

Wyjawił także, że w bardzo ostrożny sposób rozmawia ze swoimi dziećmi o wojnie. Musi dobierać słowa w odpowiedni sposób, by opisać to, co dzieje się na wschodzie Europy.

Księżna i książę Cambridge prócz rozmów z pracownikami Centrum pomagali również w segregacji darów i ich noszeniu.

