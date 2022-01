Księżna Kate i książę William zachwycili podczas wizyty w muzeum

Księżna Kate i książę William, gdy tylko pojawiają się publicznie, wzbudzają w poddanych niemałe emocje. Nie jest tajemnicą, że wówczas obserwowany jest bacznie każdy ich krok i najmniejszy gest.

Księżna Kate i książę William szukają ochroniarza. Co jest powodem tej decyzji? Media skrupulatnie analizują także stylizacje Kate, która jest prawdziwą mistrzynią w przestrzeganiu etykiety, także tej części, która tyczy się właśnie ubioru.



Mimo sztywnych zasad, Kate potrafi zaskoczyć ubiorem i jej stylizacje nie są banalne. Tym razem, gdy wraz z mężem pojawiła się w Foundling Museum w Londynie, zaskoczyła dwoma elementami swojego wyglądu.



Zdjęcie Księżna Kate i książę William bardzo angażują się w sprawy społeczne /Samir Hussein /Getty Images

Biżuteria księżnej Kate wielkim zaskoczeniem dla poddanych

Do prostej podstawy stylizacji czyli czarnego golfu i eleganckich spodni w tym samym kolorze, dobrała ciemnoniebieski, wełniany płaszcz. Dodawał on charakteru stylizacji.



Uwagę zwróciła także biżuteria Kate - księżna założyła kolczyki pochodzące z jednej z najpopularniejszych sieciówek w Wielkiej Brytanii. Kosztują one jedyne 7 funtów. To był z pewnością element, który zaskoczył, a niektórych nawet zaszokował!



Jak widać, księżna Kate potrafi docenić nie tylko królewskie klejnoty!





Zdjęcie Księżna Kate zaskoczyła wyborem kolczyków z popularnej sieci sklepów / Samir Hussein / Getty Images

Zdjęcie Również płaszcz księżnej Kate niezwykle przypadł do gustu poddanym / Samir Hussein / Getty Images

