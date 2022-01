Księżna Kate i książę William w szpitalu

Księżna Kate i książę William odwiedzili szpital w Lancashire, by zobaczyć dalszą pracę lekarzy w trwającej już dwa lata pandemii.

Księżna Kate i książę William szukają ochroniarza. Co jest powodem tej decyzji? Nie da się ukryć, że gdy tylko Kate i William pojawiają się publicznie, wywołują niemałe poruszenie. Tak było i tym razem.



Małżonkowie przed szpitalem rozmawiali z poddanymi i personelem, a także księżna Kate została przyłapana na tym, że trzymała na rękach uroczego psiaka!



Okazało się, że był to pies terapeutyczny - Alfie, który został przeszkolony do wspierania pacjentów i współpracowników szpitala. Księżna była zachwycona psiakiem!



Następnie księżna i książę Cambridge odwiedzili niektóre oddziały szpitalne i spędzili czas na rozmowach z personelem.



Stylizacja księżnej Kate znów strzałem w dziesiątkę

Przy okazji wizyty oczywiści media wnikliwie analizowały strój księżnej. Kate wybrała tym razem prostą, dzianinową sukienkę z golfem w odcieniu ciepłego beżu. Do tego kozaki na szpilce w tym samym odcieniu i pasujący do tego wełniany płaszcz.



Dobranie elementów stylizacji w tym samym kolorze to strzał w dziesiątkę i Kate prezentowała się w tym wydaniu niezwykle szykowanie.



Do tego skromny makijaż i pofalowane, lśniące włosy Kate dopełniły całości. To kolejny raz, kiedy trudno oderwać wzrok od księżnej, a piękno żony docenia nawet sam książę William, który raz po raz zerka na piękną Kate.



Zdjęcie Księżna Kate była zachwycona psem terapeutycznym / WPA Pool / Getty Images

Zdjęcie Księżna Kate i książę William spędzili czas na rozmowach z personelem medycznym / WPA Pool / Getty Images

Zdjęcie Stylizacja księżnej Kate znowu wywołała podziw zebranych / WPA Pool / Getty Images