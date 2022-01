Księżna Kate zajmuje miejsce księcia Harry'ego! Wielkie zmiany w rodzinie królewskiej!

Odejście księcia Harry'ego i Meghan Markle wiele zmieniło w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Z pewnością taka sytuacja podłamała już i tak naruszony wizerunek monarchii, ale są też tac, którzy na tym zyskali.



Jak wygląda naturalny kolor włosów księżnej Kate? Wielkimi wygranymi są księżna Kate i książę William. Chociaż o nich samych krążyły niepochlebne plotki, a Meghan obwiniła Kate o to, że płakała przed swoim własnym ślubem, to poddani wciąż kochają Kate i widzą ją w roli przyszłej królowej Anglii, zdecydowanie bardziej niż księżną Camille, władającą Brytyjczykami.



Również królowa Elżbieta II widzi w księżnej Kate oparcie i jest spokojna powierzając jej kolejne zadania, by godnie reprezentowała rodzinę królewską.



Już chyba z tych powodów nikogo nie dziwi to, że harmonogram obowiązków Kate i Williama jest wypełniony niemal po brzegi. Okazuje się, że teraz Kate może spodziewać się jeszcze kolejnych obowiązków i... nowej roli.



Księżna Kate widziana jako przyszła królowa. Ma coraz większe poparcie Brytyjczyków

Księżna Cambridge przejmie jedną z ról jakie pełnił książę Harry. Wygląda na to, że 40-letnia Kate zostanie patronką Związku Rugby - Football Union (RFU). Ponoć już 5 lutego ma się to stać oficjalną informacją.



Jej Wysokość potwierdziła w lutym zeszłego roku, że Harry i Meghan nie będą mogli kontynuować obowiązków i obowiązków, które wiążą się z życiem w służbie publicznej, z dala od pracy rodziny królewskiej.



Było więc oczywiste, że obowiązki zostaną rozdzielone wśród pozostałych członków rodziny. Nikt jednak nie spodziewał się, że akurat tę rolę otrzyma Kate.



Krążą plotki, że to nie koniec zmian, jakie czekają Kate. Jest ona bardzo możliwą kandydatką do kolejnych funkcji, jakie pozostawił po sobie książę Harry.



Nie jest też także tajemnicą, że takie obdarzenie księżnej zaufaniem, może zaowocować piękną drogą do królewskiego tronu. Brytyjczycy już widzą w Kate swoją przyszłą królową.

