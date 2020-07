​Księżna Kate pomogła stworzyć program edukacyjny dla rodziców małych dzieci

W najnowszym wywiadzie dla BBC księżna Cambridge opowiedziała o wyjątkowym projekcie, w którym brała udział. Chodzi o program "Tiny Happy People", który ma pomóc rodzicom dzieci do lat 5 w rozwijaniu ich talentów, a przede wszystkim w nauce czytania i pisania.

Zdjęcie Od momentu, gdy sama została matką, Kate dokłada wszelkich starań, by pomóc rodzicom małych dzieci /Joe Giddens/Press Association/East News /East News

- Żałuję, że nie było go, gdy na świat przyszło moje pierwsze dziecko - wyznała żona księcia Williama.



Program "Tiny Happy People" ma formę ogólnodostępnej strony internetowej, na której publikowane są porady specjalistów i rodziców. Znaleźć tam można ciekawostki dotyczące wychowywania małych dzieci, pomysły na rozwijające zabawy, filmy instruktażowe, informacje o warsztatach i masę innych rzeczy, które mogą pomóc rodzicom wykształtować u maluchów zdolności do funkcjonowania w zgodzie z własnymi emocjami i poszanowaniem uczuć innych. Podstawowe przesłanie tego projektu brzmi - rozmawiaj ze swoim dzieckiem od najmłodszych lat.

- To jest to, czego brakowało mi, gdy na świecie pojawił się książę George - powiedziała księżna Kate. I dodała, że w Wielkiej Brytanii rodzice mogą liczyć na pomoc specjalistów, na przykład położnych, tuż po narodzinach dziecka, to potem aż do czasu aż pójdzie ono do przedszkola czy szkoły, są pozostawieni sami sobie. A raczej byli, bo inicjatywa "Tiny Happy People" ma właśnie pełnić funkcję merytorycznego wsparcia rodziców w tym czasie.

Zaangażowanie księżnej Cambridge w ten projekt polegało na tym, że wzięła ona udział w nagraniu dwóch filmów instruktażowych dla rodziców. Nie wyklucza też dalszej współpracy.

To nie jest pierwsza tego rodzaju aktywność księżnej. Od momentu, gdy została matką, Kate dokłada starań, aby wprowadzić takie rozwiązania w brytyjskim systemie opieki społecznej, które pozwolą zmarginalizować problemy, z jakimi borykają się rodzice małych dzieci.