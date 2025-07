Fundacja Pro-Test zajmuje się testowaniem produktów w laboratoriach , porównując ich jakość i publikując na swojej stronie wyniki badań. Tym razem pod mikroskopy trafiły czereśnie m.in. z polskich upraw , które kupiono na warszawskim bazarze na Placu Szembeka. Badaniom poddano również c zereśnie pochodzące z Grecji i Hiszpanii , sprzedawane w sklepach Lidla i Biedronki .

"Do porównania wybraliśmy zarówno owoce z importu, jak i z polskiej uprawy. I tak: w Lidlu kupiliśmy czereśnie z Hiszpanii, w Biedronce - z Grecji, a na bazarku - polskie. Co więcej, sprzedawczyni z bazaru poinformowała nas, że to owoce z własnej uprawy. Na pytanie, czy były pryskane, bo będzie je jadło małe dziecko, zapewniała, że w ogóle nie są pryskane" - czytamy w serwisie pro-test.pl.