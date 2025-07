Co przyniesie czwartek, 3 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Karta As Buław

W relacjach prywatnych masz widoki na intrygującą znajomość, która wyzwoli w tobie wielką energię. Możesz trafić na osobę bardzo aktywną, asertywną i ekstrawertyczną, która będzie inspirowała cię do podejmowania wyzwań. W finansach możesz odnieść sukces i przezwyciężyć problemy dzięki wysiłkowi, zwiększonej aktywności. Nic nie przyjdzie samo.

W relacjach prywatnych trzeba będzie asertywnie postawić na swoim. Kompromis będzie możliwy, jeśli każde z Was powie szczerze, jakie ma cele i jakich granic absolutnie nie przekroczy. Czasem warto też ustąpić, ale być może to akurat nie jest ten moment. W finansach możesz zarobić, udzielając się sportowo lub wykonując pracę fizyczną, np. na roli.

W relacjach prywatnych nie spiesz się z decyzjami, nie stawiaj sprawy na ostrzu noża. Jeśli ktoś jest natrętny, staraj się go unikać. Nie musisz nikomu niczego teraz wyjaśniać, tłumaczyć się. W stałym związku, który od dawna kuleje, być może przyda się chwila przerwy. W finansach widać przestój w branży, sposobność, by się czegoś uczyć.

W relacjach prywatnych możesz otrzymać dobre wieści, które jednak trzeba będzie zachować dla siebie. W towarzystwie najwięcej osiągniesz, pokazując się jako osoba dyskretna, taktowna. Nie musisz imponować wiedzą, by zyskać sobie czyjeś chętne ucho i życzliwe spojrzenie. W finansach możesz otrzymać pomoc od młodej i bardzo zaangażowanej osoby.

W relacjach prywatnych możliwe będą zaloty, wyznanie uczuć, oświadczyny, zaręczyny, rozmowa o wspólnej przyszłości. To jest moment, w którym masz na nosie różowe okulary, a wszystko, co Druga Strona zrobi, jest urocze, kochane albo przynajmniej zabawne. W finansach możesz znaleźć oddanego wspólnika, kogoś, komu będzie zależało równie mocno jak tobie.

W relacjach prywatnych możesz trafić na kogoś, kto stawia na tradycyjny albo po prostu bardzo wyraźny podział ról. Ta osoba nie chce wtrącania się w decyzje z "jej" dziedziny, a publiczny wizerunek jest dla niej arcyważny. Nie zniesie zawstydzania przy rodzinie lub przy znajomych. W finansach możesz pójść do pracy "na swoim", uniezależnić się, rozluźnić kontrakt.

W relacjach prywatnych trzeba będzie wykazać się taktem i umiarem. Dużo słuchaj, mało mów. Łatwo będzie kogoś "zagadać", ale co Ci po jego uprzejmym potakiwaniu? Jeśli ktoś nie chce czasem wchodzić z tobą w dyskusję, to wcale nie dlatego, że przekonały go argumenty. W finansach warto postawić się na pozycji mediatora, przygotować grunt pod negocjacje.