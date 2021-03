Księżna Kate doskonale odnalazła się w macierzyństwie i spełniła marzenie o dużej rodzinie. Razem z Williamem doczekali się trójki wspaniałych dzieci, ale media wciąż czekają na czwartą pociechę. Okazuje się, że Kate i William mają wszystko już dokładnie zaplanowane!

Zdjęcie Księżna Kate i książę William ogłoszą niedługo czwartą ciążę? /Max Mumby/Indigo /Getty Images

Książę George, książę Louis i księżniczka Charlotte - to cały świat dla Kate i Williama. Jako jedni z pierwszych w rodzinie królewskiej poświęcają tak dużo czasu i uwagi swoim pociechom, tworząc szczęśliwą rodzinę.

Za każdym razem, gdy księżna była w ciąży, media śledziły jej rosnący brzuszek z zapartym tchem.



Ledwo też Kate zdążyła urodzić którąś ze swoich pociech, a poddani już zastanawiali się, kiedy znów Pałac Buckingham ogłosi radosne wieści.



Tak jest i tym razem, gdy oczekiwanie na czwartą ciąże Kate jest ogromne. Okazuje się, że księżna... jest do tego gotowa i ma zaplanowany najdrobniejszy szczegół.



Jak donosi informator "New Idea", Kate ma nawet wybrany dzień, w którym ogłosiłaby kolejną ciążę.



"Kate uważa, że byłoby to hołdem dla Jej Wysokości, gdyby ogłosiła swoją czwartą ciążę w czasie, gdy naród, miejmy nadzieję, będzie już świętował otwarcie po 18-miesięcznym lock downie" zdradza w rozmowie z gazetą.



To byłoby wielkie wydarzenie, bo do tej pory Kate i William nie przejawiali wielkich chęci do posiadania jeszcze jednego dziecka. Jednak od pewnego czasu, coś się w tym temacie zmieniło.



"Kate potrzebowała trochę czasu, zanim przekonała Williama do starań o czwarte dziecko. Dotychczas mówił, że troje dzieci to więcej niż wystarczająco. Myśl o czwórce sprawiła, że poczuł się przytłoczony, ale pragnienie Kate, by mieć kolejne dziecko, zainspirowało go i ostatecznie kocha, i docenia bezpieczne otoczenie rodzinne, którego nigdy nie miał, gdy dorastał. Dlaczego by go nie powiększyć? Po zastanowieniu się nad tym znalazł się po tej samej stronie i nie może się doczekać przyszłości" - czytamy z kolei w "Us Weekly".



Poddanym i fanom rodziny królewskiej nie pozostaje w takim wypadku nic innego, jak tylko czekać na ogłoszenie kolejnej ciąży Kate!

Zdjęcie Księżna Kate pokochała rolę mamy / Max Mumby/Indigo / Getty Images

