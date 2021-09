Kylie Jenner spodziewa się drugiego dziecka. Pokazała rosnący brzuszek

Kylie Jenner jest w drugiej ciąży

Kylie Jenner przez dłuższy czas nie chciała potwierdzić ciąży, mimo że spekulacje dotyczące jej drugiego dziecka nie cichły. Chociaż gwiazda milczała, to krążące od pewnego czasu plotki potwierdził portal PageSix.

Dopiero teraz celebrytka postanowiła przekazać światu, że spodziewa się dziecka. Kylie Jenner i Travis Scott zostaną rodzicami po raz drugi. Para wspólnie wychowuje 3-letnią Stormi.



Instagram Post

Gwiazda reality show "Keeping Up With The Kardashians" informację o tym, że mała Stormi niedługo będzie miała rodzeństwo, przekazała w formie filmu. Widać na nim m.in. reakcję Travisa Scotta i Kris Jenner na wieść o powiększeniu rodziny oraz relacje z wizyt u lekarza.

Instagram Wideo (IGTV)

Kylie Jenner pokazała rosnący brzuszek

Fani Kylie Jenner nie kryli zdziwienia po tym, jak gwiazda postanowiła potwierdzić plotki dotyczące drugiego dziecka. Głównie przez to, że celebrytka postanowiła utrzymać w tajemnicy pierwszą ciążę aż do porodu.

Kylie Jenner dzień po ogłoszeniu ciąży pokazała rosnący brzuszek w skąpej, białej sukience. 24-letnia gwiazda wyglądała niesamowicie w podkreślającej figurę stylizacji. Do sukienki z głębokim dekoltem Kylie Jenner dobrała długi płaszcz i białą skórzaną torebkę, a do tego białe szpilki z plastikowym akcentem oraz srebrne okulary.



Instagram Post

Pod postem nie brakuje pozytywnych komentarzy od fanów, którzy zdecydowanie nie szczędzili Kylie Jenner miłych słów. Są pod wrażeniem jej urody oraz figury.

Instagram Post

Instagram Post

