Inulina to naturalny prebiotyk, czyli substancja, która odżywia "dobre" bakterie w jelitach . Pozyskiwana jest głównie z korzenia cykorii, choć występuje też w czosnku, cebuli, topinamburze i bananach. Ma postać białego proszku, bez smaku i zapachu, który łatwo rozpuszcza się w wodzie.

Inulina dodana do codziennej szklanki wody wspomaga trawienie, poprawia perystaltykę jelit, pomaga w usuwaniu toksyn i wspiera naturalną florę bakteryjną . Nie jest trawiona w jelicie cienkim, dzięki czemu działa jak błonnik. Dodatkowo, poprzez wpływ na mikrobiom, korzystnie oddziałuje także na stan skóry. Zmniejsza stany zapalne i poprawia jej kondycję od wewnątrz.

Przygotowanie zdrowotnego napoju jest banalnie proste. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę (ok. 3-5 g) inuliny w szklance letniej lub chłodnej wody. Inuliny nie należy rozpuszczać w gorącej wodzie, ponieważ wysoka temperatura może zniszczyć jej prebiotyczne właściwości. Najlepsza pora na picie? Rano, na czczo napój pobudzi to jelita do pracy. Najlepiej wychylić szklankę mikstury na pół godziny przed posiłkiem.